Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских С-400

Американский лидер Дональд Трамп не стал винить Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, но отметил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут из-за этого достаться другим странам.

«Это сложная ситуация. Они получают С-400… Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — заявил он прессе.

Трамп добавил, что Штаты могут с легкостью продать F-35 другим странам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет меры и займется поиском аналогичной техники в другом месте, если США не захотят продавать ей истребители F-35.