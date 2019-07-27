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3:39   27 Июля 2019
Весь мир

Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских С-400

Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских С-400

Американский лидер Дональд Трамп не стал винить Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, но отметил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут из-за этого достаться другим странам.

«Это сложная ситуация. Они получают С-400… Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — заявил он прессе.

Трамп добавил, что Штаты могут с легкостью продать F-35 другим странам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара примет меры и займется поиском аналогичной техники в другом месте, если США не захотят продавать ей истребители F-35.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #турция #трамп #зрк с-400

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