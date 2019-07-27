Экс-соратник Навального рассказал, чем питается Соболь во время «голодовки»

Бывший соратник блогера Алексея Навального, юрист Виталий Серуканов считает, что голодовка Любови Соболь, возможно, является фейковой, пишет ПолитРоссия.

Напомним, протеже Навального объявила голодовку, когда ее уличили в подделке подписных листов и отказали в регистрации кандидатом на выборы в МГД. Однако многие Telegram-каналы и пользователи сети полагают, что столь высокая активность невозможна после двух недель без пищи, и считают «протест» Соболь плохо срежиссированным спектаклем.

Серуканов уверен, что ради самопиара, который является единственной целью Соболь, она могла бы и солгать о своей голодовке. На ее щеках сохраняется румянец, а уровень скандальности вырос в разы.

«Человек, по-моему, питается не едой, а хайпом. И тут у нее точно нет никакой голодовки. Она может ничего не есть годами – главное хайпить. Чувствуется, что сейчас она просто расцветает, находится на своем месте, поскольку весь скандализм этого мира крутится вокруг нее. И лучшего, наверное, ей пожелать невозможно», – отметил Серуканов.

Он также акцентировал внимание на том, как Соболь пытается изобразить слабость от голода, «как она нагибается, сгибается, когда ходит, как она ищет какие-то странные предметы, чтобы на них опираться». Ее повадки напомнили бывшему соратнику Навального столь же скандального украинского политика Юлию Тимошенко, однако, по его мнению, у Соболь получается играть свою роль намного хуже.

Серуканов заявил, что это просто позор, который должен рано или поздно закончиться, ведь даже лояльные навальнистам оппозиционеры начинают относиться к выходкам Соболь с сарказмом.

Напомним, очередную активность «голодающая» Соболь проявила, устроив перфоманс в Мосгоризбиркоме с истерикой и попыткой забаррикадироваться в туалете, в результате чего что ее пришлось вынести из здания вместе с диваном, на котором она сидела. Заметно было, что Соболь довольна новым «инфоповодом».

Напомним, 26 июля Мосгоризбирком повторно отказал Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму, основываясь на большом количестве поддельных подписей и информации об имеющемся у нее в собственности имуществе за рубежом.