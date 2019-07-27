Врио главы Петербурга вошел в состав Госкомиссии по Арктике

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вошел в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Его назначение утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут Невские Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Его участию в программах по развитию Арктики будет способствовать большой экономический, научный, промышленный и образовательный потенциал Петербурга.

Напомним, в 2019 году Северная столица приняла V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», на котором присутствовал президент России Владимир Путин.