Пучков объяснил неадекватное поведение Соболь, мешавшей работе комиссии у здания МГД

Российский публицист и блогер Дмитрий Пучков заявил, что неадекватное поведение юриста ФБК Любови Соболь возле здания Мосгоризбиркома, из-за которого ее пришлось задержать, а также объявленная ею голодовка являются политическим пиаром, сообщает Ньюинформ.

По его мнению, Любовь Соболь пускает в ход провокации, потому что не может действовать законным путем. Пучков считает, что если Соболь уверена в своей правоте, то должна обратиться в суд. Однако этого не происходит, «вместо этого закатывается истерика с единственной целью – возбудить общественное мнение и оказать давление, которое абсолютно незаконно».

Напомним, Соболь заявила о голодовке, а также начала призывать сторонников к акциям протеста после того, как Мосгоризбирком отказал ей и другим кандидатам-самовыдвиженцам в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за превышения допустимого числа бракованных подписей.

Между тем, Соболь, Гудков и Яшин организовали настоящие «фабрики» по «рисовке» подписей в свою пользу, а также использовали данные давно умерших людей.

Позднее рабочая группа Мосгоризбиркома повторно отказала Соболь в апелляции на снятие с выборов в МГД на основании фейковых подписей, а также неправильно заполненных ею документы, согласно которым она владеет зарубежной недвижимостью.