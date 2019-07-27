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1:46   27 Июля 2019
Политика

Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

Следователи провели обыск в предвыборном штабе экс-кандидата в МГД Дмитрия Гудкова, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Он уточнил, что в обыске участвовали восемь сотрудников СК РФ. Ранее стало известно, что во время допроса у следователей Гудков отказался предоставить образец своего голоса.

Напомним, против 15 экс-кандидатов на выборах в Мосгордуму Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов после несанкционированных митингов оппозиции.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев напомнил кандидатам, получившим отказ, что вместо незаконных акций они вправе оспорить решение комиссии в суде.

Однако кандидаты, включая Гудкова, Яшина и Соболь, понимают, что причины отказа в регистрации на выборах реальны, и существуют доказательства фальсификации подписей. Были обнаружены «фабрики» подделке подписных листов, в том числе, от лица давно умерших людей. Также стало известно, что юрист ФБК Любовь Соболь некорректно оформила справку о зарубежном имуществе.

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Автор: Мария Милкевич
#гудков #мосгордума

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