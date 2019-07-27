Экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин заявил в Twitter, что к нему домой явились следователи для проведения обыска.

По его словам, он успел подготовиться и ожидал их прихода с адвокатами Михаилом Бирюковым и Вадимом Прохоровым.

Напомним, ранее прокуратура начала административное расследование в отношении 15 бывших кандидатов в Мосгордуму за призывы к проведению незаконной акции протеста 27 июля. Все они также проигнорировали запрет на проведение митинга 14 июля, и поэтому должны ответить перед законом РФ.