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0:17   27 Июля 2019
Россия

Следователи обыскали квартиру Яшина по делу о незаконном митинге

Следователи обыскали квартиру Яшина по делу о незаконном митинге

Экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин заявил в Twitter, что к нему домой явились следователи для проведения обыска.

По его словам, он успел подготовиться и ожидал их прихода с адвокатами Михаилом Бирюковым и Вадимом Прохоровым.

Напомним, ранее прокуратура начала административное расследование в отношении 15 бывших кандидатов в Мосгордуму за призывы к проведению незаконной акции протеста 27 июля. Все они также проигнорировали запрет на проведение митинга 14 июля, и поэтому должны ответить перед законом РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#обыск #яшин

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