Депутат Госдумы обьяснил, что Соболь играет истерики по американской «методичке»

Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал задержание юриста ФБК и экс-кандидата на выборах в МГД Любови Соболь у здания Мосгоризбиркома, когда ее пришлось вынести на улицу вместе с диваном, на котором она сидела, пишет Федеральное агентство новостей.

Федоров напомнил о схожем неадекватном поведении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который убегал от полиции по крышам, и заявил, что и Соболь, и Саакашвили действовали по указке Вашингтона. По мнению депутата, обоим было необходимо привлечь к себе внимание, раскачать ситуацию ради получения западной премии.

«Это такая форма службы, разработанная Соединенными Штатами Америки и их манипуляторами. Так что ничего нового тут нет», — заявил Федоров.

«Методичка», по которой действовала Соболь, применялась во всех странах, где произошли «цветные революции».

«Это методичка по привлечению внимания в политическом смысле и правилам поведения для своей агентуры. Ей же нужно заработать очки у работодателя, то есть Соединенных Штатов. Соответственно, ей нужно производить как можно больше эксцентричных действий», — добавил депутат.

Ранее Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома агрессивным поведением пытаясь спровоцировать конфликт.

Также СК РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий на фоне несогласованных акций протеста экс-кандидатов в депутаты и их сторонников в Москве. Отметим, что Соболь, демонстративно отказалась явиться на допрос.

Евгений Федоров считает, что за шантаж избирательных комиссий и давление на их деятельность Соболь необходимо привлечь к ответственности согласно российскому законодательству.

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком снял Соболь с выборов в Мосгордуму из-за превышения допустимого порога бракованных подписей. Напомним, что за Соболь также «подписались» давно умершие люди, давно ушедшие из жизни. В ответ недовольная решением комиссии Соболь призвала своих сторонников протестовать и нарушать закон.