Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

 Пучков объяснил неадекватное поведение Соболь, мешавшей работе комиссии у здания МГД

Пучков объяснил неадекватное поведение Соболь, мешавшей работе комиссии у здания МГД
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

Следователи обыскали штаб Гудкова из-за препятствования работе избиркомов

 Пучков объяснил неадекватное поведение Соболь, мешавшей работе комиссии у здания МГД

Пучков объяснил неадекватное поведение Соболь, мешавшей работе комиссии у здания МГД
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
23:51   26 Июля 2019
Россия

Депутат Госдумы обьяснил, что Соболь играет истерики по американской «методичке»

Депутат Госдумы обьяснил, что Соболь играет истерики по американской «методичке»

Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал задержание юриста ФБК и экс-кандидата на выборах в МГД Любови Соболь у здания Мосгоризбиркома, когда ее пришлось вынести на улицу вместе с диваном, на котором она сидела, пишет Федеральное агентство новостей.

Федоров напомнил о схожем неадекватном поведении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который убегал от полиции по крышам, и заявил, что и Соболь, и Саакашвили действовали по указке Вашингтона. По мнению депутата, обоим было необходимо привлечь к себе внимание, раскачать ситуацию ради получения западной премии.

«Это такая форма службы, разработанная Соединенными Штатами Америки и их манипуляторами. Так что ничего нового тут нет», — заявил Федоров.

«Методичка», по которой действовала Соболь, применялась во всех странах, где произошли «цветные революции».

«Это методичка по привлечению внимания в политическом смысле и правилам поведения для своей агентуры. Ей же нужно заработать очки у работодателя, то есть Соединенных Штатов. Соответственно, ей нужно производить как можно больше эксцентричных действий», — добавил депутат.

Ранее Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома агрессивным поведением пытаясь спровоцировать конфликт.

Также СК РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий на фоне несогласованных акций протеста экс-кандидатов в депутаты и их сторонников в Москве. Отметим, что Соболь, демонстративно отказалась явиться на допрос.

Евгений Федоров считает, что за шантаж избирательных комиссий и давление на их деятельность Соболь необходимо привлечь к ответственности согласно российскому законодательству.

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком снял Соболь с выборов в Мосгордуму из-за превышения допустимого порога бракованных подписей. Напомним, что за Соболь также «подписались» давно умершие люди, давно ушедшие из жизни. В ответ недовольная решением комиссии Соболь призвала своих сторонников протестовать и нарушать закон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...