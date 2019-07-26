Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки устроили флешмоб после заявления зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины похожи на проституток.

Чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, написал в Facebook, что приличные девушки никогда не станут оголяться и тем самым привлекать насильников.

Украинки не оставили без внимания этот пост и запустили флешмоб с хештегом #забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко). Они в знак несогласия выкладывают свои фотоснимки разной степени оголенности и недоумевают, почему чиновник решил давать оценку внешнему виду женщин.

Все имеют право на самовыражение, а власти, неоднократно высказывавшиеся в поддержку гендерного равенства, не должны допускать такие высказывания, считают украинки.