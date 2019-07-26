МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России
МИД РФ ответил в Twitter на комментарий немецкого посольства в Москве о выборах в России призывом соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Ранее посольство ФРГ в РФ заявило в Twitter, что российские власти не допустили к региональным выборам «многих оппозиционеров», подчеркнув свою обеспокоенность данной ситуацией.
«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — написали российские дипломаты в Twitter в адрес немецкого посольства в Москве и МИД ФРГ.