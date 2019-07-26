МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил в Twitter на комментарий немецкого посольства в Москве о выборах в России призывом соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Ранее посольство ФРГ в РФ заявило в Twitter, что российские власти не допустили к региональным выборам «многих оппозиционеров», подчеркнув свою обеспокоенность данной ситуацией.