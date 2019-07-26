Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
23:09   26 Июля 2019
Весь мир

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил в Twitter на комментарий немецкого посольства в Москве о выборах в России призывом соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Ранее посольство ФРГ в РФ заявило в Twitter, что российские власти не допустили к региональным выборам «многих оппозиционеров», подчеркнув свою обеспокоенность данной ситуацией.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — написали российские дипломаты в Twitter в адрес немецкого посольства в Москве и МИД ФРГ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #мид рф #посольство фрг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...