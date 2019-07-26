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 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
22:36   26 Июля 2019
Весь мир

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медработников за рубежом. Об этом сообщил американский государственный секретарь Майк Помпео.

В заявлении министра указывается, что правительство Кубы эксплуатирует своих граждан, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом. Поэтому госдепартамент США накладывает визовые ограничения на ряд кубинских официальных лиц и людей, несущих ответственность за эти действия.

По мнению США, кубинские власти заставляют медиков работать сверхурочно и селят их в небезопасных районах, отметил Помпео.

Визовые ограничения также распространяются на семьи подпавших под санкции чиновников.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #весь мир #виза #куба

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