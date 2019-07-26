США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медработников за рубежом. Об этом сообщил американский государственный секретарь Майк Помпео.

В заявлении министра указывается, что правительство Кубы эксплуатирует своих граждан, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом. Поэтому госдепартамент США накладывает визовые ограничения на ряд кубинских официальных лиц и людей, несущих ответственность за эти действия.

По мнению США, кубинские власти заставляют медиков работать сверхурочно и селят их в небезопасных районах, отметил Помпео.

Визовые ограничения также распространяются на семьи подпавших под санкции чиновников.