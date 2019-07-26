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22:06   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Глава Молдавии Игорь Додон рассчитывает получить от России скидку на газ при условии сохранения транзита через Украину.

Если скидки от «Газпрома» не будет, то придется увеличивать тарифы, отметил Додон в эфире телеканала RTR Moldova. Он рассказал, что на минувшей неделе обратился к президенту России с просьбой о предоставлении скидки на газ с 1 сентября.

Он назвал своей ключевой задачей убедить российскую сторону дать Молдавии эту скидку. Если Россия прекратит транзит газа через Украину, ситуация осложнится, выразил мнение Додон.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #молдавия #газ #газпром #додон

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