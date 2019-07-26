Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Глава Молдавии Игорь Додон рассчитывает получить от России скидку на газ при условии сохранения транзита через Украину.

Если скидки от «Газпрома» не будет, то придется увеличивать тарифы, отметил Додон в эфире телеканала RTR Moldova. Он рассказал, что на минувшей неделе обратился к президенту России с просьбой о предоставлении скидки на газ с 1 сентября.

Он назвал своей ключевой задачей убедить российскую сторону дать Молдавии эту скидку. Если Россия прекратит транзит газа через Украину, ситуация осложнится, выразил мнение Додон.