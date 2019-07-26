Российский сенатор оценил заявление Трампа об ответных мерах на «глупость Макрона»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров среагировал на критику из уст американского лидера Дональда Трампа в отношении «налога на Google», введенного Францией, и намеки на увеличение пошлин на французское вино, пишет RT .

Сенатор считает, что в словах Трампа прослеживается отношение к Соединенным Штатам как к «особенной» стране.

«Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно», — заявил он.

При этом Джабаров уверен, что США и Евросоюз, будучи давними партнерами, смогут найти выход из данной ситуации.

Парламентарий отметил, что Россия не ожидает ухудшения отношений между странами на фоне заявлений Трампа и «не хочет на этом играть».