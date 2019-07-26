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22:07   26 Июля 2019
Весь мир

Российский сенатор оценил заявление Трампа об ответных мерах на «глупость Макрона»

Российский сенатор оценил заявление Трампа об ответных мерах на «глупость Макрона»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров среагировал на критику из уст американского лидера Дональда Трампа в отношении «налога на Google», введенного Францией, и намеки на увеличение пошлин на французское вино, пишет RT.

Сенатор считает, что в словах Трампа прослеживается отношение к Соединенным Штатам как к «особенной» стране.

«Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно», — заявил он.

При этом Джабаров уверен, что США и Евросоюз, будучи давними партнерами, смогут найти выход из данной ситуации.

Парламентарий отметил, что Россия не ожидает ухудшения отношений между странами на фоне заявлений Трампа и «не хочет на этом играть».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #евросоюз #сша #франция

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