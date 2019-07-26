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21:52   26 Июля 2019
Россия

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Федеральный штаб по тушению дал указ лесным ведомствам Приангарья и Красноярского края в ближайшее время нарастить силы для тушения лесных пожаров, информирует пресс-служба Рослесхоза.

Лесные пожары в России по состоянию на начало пятницы охватили площадь 163 тысячи гектаров, включая 135 тысяч гектаров (83 %) — в Иркутской области и 23 тысячи гектаров (14 %) — в Красноярском крае.

«Федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить оперативное наращивание сил и средств на ликвидацию лесных пожаров в соответствии с ранее утвержденными региональными сводными планами по тушению пожаров и привлечением межрегиональных лесопожарных сил», — рассказали в пресс-службе.

Необходимо уточнить площадь лесных пожаров в зонах контроля и проинформировать региональные комиссии по ЧС. Отмечается, что на данный момент работы на территории Красноярского края и Иркутской области уже ведутся, в МЧС РФ отправили запрос о выделении самолета-амфибии Бе-200 для ликвидации труднодоступных лесных пожаров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #иркутская область #красноярский край #мчс рф #лесной пожар

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