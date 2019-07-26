Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля «Жара» на скорой

Российская певица и телеведущая Анита Цой споткнулась на фестивале «Жара» в Баку.

Она ушибла ногу и дежурившая на музыкальном фестивале скорая помощь увезла певицу в больницу для осмотра пальца на предмет перелома. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, пишет РИА Новости. Она покинула зал из VIP-ложи, где смотрела выступление.

Ранее СМИ написали, что Цой госпитализировали после фестиваля с перевязанной ногой.

Осенью прошлого года Аниту дважды клали в больницу из-за обострения желчнокаменной болезни. Ей сделали операцию, из-за чего она прервала концертный тур.

На прошлой неделе скорую вызвали для актрисы Инны Чуриковой, которая запнулась и упала во время спектакля. Медики увезли женщину на рентген, чтобы убедиться в отсутствии переломов и других травм.