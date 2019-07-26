Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири

Лесные ведомства обязали нарастить силы для устранения пожаров в Сибири
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «приличных девушках»

 Додон намерен добиваться от России скидки на газ

Додон намерен добиваться от России скидки на газ
МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

МИД РФ ответил на заявление немецкого посольства по выборам в России

 США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
21:43   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля «Жара» на скорой

Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля «Жара» на скорой

Российская певица и телеведущая Анита Цой споткнулась на фестивале «Жара» в Баку.

Она ушибла ногу и дежурившая на музыкальном фестивале скорая помощь увезла певицу в больницу для осмотра пальца на предмет перелома. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, пишет РИА Новости. Она покинула зал из VIP-ложи, где смотрела выступление.

Ранее СМИ написали, что Цой госпитализировали после фестиваля с перевязанной ногой.

Осенью прошлого года Аниту дважды клали в больницу из-за обострения желчнокаменной болезни. Ей сделали операцию, из-за чего она прервала концертный тур.

На прошлой неделе скорую вызвали для актрисы Инны Чуриковой, которая запнулась и упала во время спектакля. Медики увезли женщину на рентген, чтобы убедиться в отсутствии переломов и других травм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #общество #фестиваль #скорая помощь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...