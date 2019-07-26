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21:36   26 Июля 2019
Весь мир

Министр экономики Франции не принял критику Трампа в отношении налога для IT-компаний

Министр экономики Франции не принял критику Трампа в отношении налога для IT-компаний

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж не планирует отказываться от решений, принятых на национальном уровне. Так он среагировал в пятницу на критику нового налога для цифровых компаний со стороны лидера США Дональда Трампа. Его цитирует AFP.

 

Он подчеркнул, что проблема всеобщего налогообложения цифровой деятельности волнует всех.

«Мы хотим достичь соглашения по этому вопросу в рамках Группы семи и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Пока же Франция намерена претворять в жизнь свои национальные решения», — заявил Ле Мэр.

Ранее Дональд Трамп в Twitter назвал введение Францией налога на деятельность крупных цифровых корпораций «глупостью Макрона», пригрозил «существенными ответными мерами» и добавил, что «американское вино лучше французского».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #франция #трамп #налоги #ле мэр

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