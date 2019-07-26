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21:25   26 Июля 2019
Россия

Два боеприпаса времен войны обнаружили на северо-западе Москвы

Два боеприпаса времен войны обнаружили на северо-западе Москвы

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в пятницу вечером в ходе земляных работ при строительстве метро на северо-западе Москвы. К месту обнаружения снарядов выехали военные саперы, проинформировали в экстренных службах столицы.

Отмечается, что боеприпасы обнаружили у дома №18 на проспекте Маршала Жукова. Место обнаружения оцепили.

Ранее в Петербурге сдетонировал случайно обнаруженный боеприпас военных времен. Инцидент произошел на Октябрьской набережной. Мужчина собирал на набережной металлолом и наступил на взрывное устройство. Он получил множество ранений, в том числе потерял руку.

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Автор: Ольга Шпакова
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