Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
20:56   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Американская делегация во главе со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером посетила в пятницу зону военной операции в Донбассе. Об этом проинформировали в пресс-службе штаба операции Объединенных сил Украины.

Волкер прилетел в Киев накануне, 25 июля. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На переговорах также присутствовал американский постпред при Евросоюзе Гордон Сондланд. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Донбассе и выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня впредь не будет нарушаться.

Во время визита в Донбасс Волкер встретился с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. Также американская делегаци пообщалась с местными жителями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #донбасс #политика #весь мир #волкер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...