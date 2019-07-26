Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Американская делегация во главе со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером посетила в пятницу зону военной операции в Донбассе. Об этом проинформировали в пресс-службе штаба операции Объединенных сил Украины.

Волкер прилетел в Киев накануне, 25 июля. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На переговорах также присутствовал американский постпред при Евросоюзе Гордон Сондланд. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Донбассе и выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня впредь не будет нарушаться.

Во время визита в Донбасс Волкер встретился с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. Также американская делегаци пообщалась с местными жителями.