Следователи пришли с обыском в «ФБК» — организацию блогера Алексея Навального, чьей соратнице Любови Соболь в пятницу МГИК окончательно отказали в регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах в МГД из-за заграничных активов.

В пятницу избирательная комиссия второй раз отказала юристу «ФБК» Соболь в регистрации кандидатом. Такое решение было принято по двум причинам: первая — около 15% бракованных подписей за выдвижение кандидатки, вторая — справка о заграничном имуществе в собственности Соболь, неправильно оформленная при подаче во МГИК.

Ранее Навальный с помощью черных схем арендовал подвал московского дома на Рождественской улице. В этом ему помог соратник, а по совместительству председатель ТСЖ дома Михаил Шульман: несмотря на то, что подвал находится в общедолевой собственности жильцов, команда «ФБК» организовала там штаб сбора подписей за Соболь. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов подчеркнул, что в этой ситуации блогер нагло пользуется своим положением.

Средства на предвыборную кампанию своей юристки Навальный получил через некий «Фонд организации и координации защиты прав граждан», финансируемый самыми разными источниками — как физлицами, так и организациями, в том числе и иностранными. Биткоин-кошелек «ФБК» никогда не пустует, хотя сам Навальный неоднократно выводил оттуда крупные суммы перед дорогостоящими семейными отпусками на итальянских курортах.