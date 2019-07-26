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20:21   26 Июля 2019
Россия

Скончалась заслуженный артист России Татьяна Анофриева

Скончалась заслуженный артист России Татьяна Анофриева

Заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева ушла из жизни после продолжительной болезни.

Большой детский хор имени Виктора Попова выразил соболезнования родственникам и близким Анофриевой на своем сайте. Руководство хора отметило, что смерть хормейстера стала для них большой утратой. Дату и место прощания пока не сообщили.

Анофриева почувствовала себя значительно хуже в начале июля. Она пять дней провела в реанимации, после чего находилась в больнице до середины июля.

Татьяна Владимировна закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижер хора".

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #заслуженный артист

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