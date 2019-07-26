Скончалась заслуженный артист России Татьяна Анофриева

Заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева ушла из жизни после продолжительной болезни.

Большой детский хор имени Виктора Попова выразил соболезнования родственникам и близким Анофриевой на своем сайте. Руководство хора отметило, что смерть хормейстера стала для них большой утратой. Дату и место прощания пока не сообщили.

Анофриева почувствовала себя значительно хуже в начале июля. Она пять дней провела в реанимации, после чего находилась в больнице до середины июля.

Татьяна Владимировна закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижер хора".