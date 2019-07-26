Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
20:09   26 Июля 2019
Россия

Минобороны опровергло сообщения о задержании военного груза в Румынии

Минобороны опровергло сообщения о задержании военного груза в Румынии

Оборонное ведомство РФ опровергло задержание кораблей с российской бронетехникой. Российская сторона не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.

В Минобороны назвали ложью заявления о задержании российских кораблей с бронетранспортерами в Румынии. Поставки российской военной продукции в Сербию проводятся в соответствии с международным законодательством и в рамках военно-технического сотрудничества двух стран, отметили в МО РФ.

Все поставки проходят в сроки, прописанные в контракте, добавили в российском ведомстве.

Ранее в пятницу ряд румынских СМИ написал, что на Дунае был остановлен корабль с танками Т-72Б3 и бронемашинами БРДМ-2, которые предназначались для сербских ВС. Технику якобы конфисковали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#минобороны #политика #румыния #весь мир #бронетранспортеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...