Минобороны опровергло сообщения о задержании военного груза в Румынии

Оборонное ведомство РФ опровергло задержание кораблей с российской бронетехникой. Российская сторона не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.

В Минобороны назвали ложью заявления о задержании российских кораблей с бронетранспортерами в Румынии. Поставки российской военной продукции в Сербию проводятся в соответствии с международным законодательством и в рамках военно-технического сотрудничества двух стран, отметили в МО РФ.

Все поставки проходят в сроки, прописанные в контракте, добавили в российском ведомстве.

Ранее в пятницу ряд румынских СМИ написал, что на Дунае был остановлен корабль с танками Т-72Б3 и бронемашинами БРДМ-2, которые предназначались для сербских ВС. Технику якобы конфисковали.