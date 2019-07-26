Трамп пригрозил санкциями Макрону из-за цифрового налога

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции ответными мерами из-за налога, введенного в отношении цифровых сервисов, таких как Amazon и Facebook.

«Франция просто наложила цифровой налог на наши великие американские технологические компании, — написал в Твиттере Трамп. — Если кто-то облагает их налогом, это должна быть их родная страна, США. Скоро мы объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!».

Закон о налоге в 3% на цифровые сервисы, чей годовой оборот превышает 750 миллионов евро, а продажи рекламы превышают 25 миллионов евро, подписанный президентом Эммануэлем Макроном, как ожидается может принести казне республики до 400 миллионов в год.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Подобные налоги обсуждаются в Австрии, Италии, Великобритании и Польше. По сведениям Еврокомиссии, сейчас интернет-гиганты платят в странах присутствия 8-9% от прибыли, при этом традиционный бизнес выкладывает около 23%.