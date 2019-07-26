Реут рассказал о заграничной недвижимости Соболь, которая помешала ей стать кандидатом

МГИК окончательно утвердил отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь — по словам члена комиссии Дмитрия Реута, причиной стали не только бракованные подписи за ее выдвижение, но и неправильно оформленная справка о заграничном имуществе.

«Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации», — сообщил Реут журналистам.

Рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрела жалобу Соболь 16 июля и оставила ее без удовлетворения. Основанием для отказа послужили бракованные подписи, общее количество которых составило около 15% от всех собранных за выдвижение экс-кандидатки автографов. Сегодня комиссия приняла повторное, окончательное решение отказать соратнице Алексея Навального.

«Предлагается жалобу Любови Соболь об отказе ей в регистрации оставить без удовлетворения», — заявил во время заседания глава МГИК Валентин Горбунов.

Всего 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ, еще 233 человека зарегистрированы кандидатами на предстоящих выборах. Соболь заявила, что решение МГИК нарушает ее права — юрист не согласна с результатом экспертизы штатных специалистов-графологов, обнаруживших среди «подписантов» Соболь умерших людей и несуществующих «москвичей».

25 июля Соболь отказалась покидать здание МГИК и объявила голодовку, требуя встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которой готова вручить результаты «независимой экспертизы» своих подписей. Охранникам учреждения пришлось вынести экс-кандидата на улицу вместе с диваном, на котором та сидела.