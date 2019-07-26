Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики всемирно известного мессенджера WhatsApp тестируют несколько новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS.

Как сообщает портал WABetaInfo, в чатах появятся закрепленные предупреждения о наличии проблем с получением сообщений.

Также WhatsApp пробует запустить функцию быстрого редактирования отправленных мультимедийных файлов, которая будет доступна как на платформе iOS, так и на Android. Редактировать изображение можно будет не выходя из мессенджера, что даст возможность пользователю сэкономить память на телефоне. Отредактированные файлы не будут заменять исходную версию.

Еще программисты хотят реализовать предварительный просмотр голосовых сообщений в push-уведомлениях.