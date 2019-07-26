Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

 СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

СК пришел с обысками в «ФБК» Навального

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

Волкер посетил район военной операции в Донбассе

 Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

 США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»
19:42   26 Июля 2019
Весь мир

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики WhatsApp добавят новые функции

Разработчики всемирно известного мессенджера WhatsApp тестируют несколько новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS.

Как сообщает портал WABetaInfo, в чатах появятся закрепленные предупреждения о наличии проблем с получением сообщений.

Также WhatsApp пробует запустить функцию быстрого редактирования отправленных мультимедийных файлов, которая будет доступна как на платформе iOS, так и на Android. Редактировать изображение можно будет не выходя из мессенджера, что даст возможность пользователю сэкономить память на телефоне. Отредактированные файлы не будут заменять исходную версию.

Еще программисты хотят реализовать предварительный просмотр голосовых сообщений в push-уведомлениях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#технологии #общество #весь мир #whatsapp

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...