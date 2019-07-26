Путин разрешил иностранным компаниям в «Сколково» покупать лекарства РФ
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 26 июля, подписал закон, разрешающий иностранным медицинским организациям, являющимся участниками международного медицинского кластера в «Сколково», покупать отечественные лекарства. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации.
Действующие законодательство устанавливает, что иностранные компании вправе беспрепятственно покупать российские лекарства. Однако соответствующая прямая норма отсутствовала, поэтому иностранные медицинские организации не приобретали лекарства у российских производителей и компаний оптовой торговли.
Кроме того, иностранные компании без получения российской лицензии вправе использовать донорскую кровь и наркотические средства для проведения анестезии, оформлять листы временной нетрудоспособности граждан. Закон позволяет филиалам иностранных медицинских организаций обратиться с заявлением о предоставлении лицензии.