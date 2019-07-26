Путин разрешил иностранным компаниям в «Сколково» покупать лекарства РФ

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 26 июля, подписал закон, разрешающий иностранным медицинским организациям, являющимся участниками международного медицинского кластера в «Сколково», покупать отечественные лекарства. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации​​​.

Действующие законодательство устанавливает, что иностранные компании вправе беспрепятственно покупать российские лекарства. Однако соответствующая прямая норма отсутствовала, поэтому иностранные медицинские организации не приобретали лекарства у российских производителей и компаний оптовой торговли.

Кроме того, иностранные компании без получения российской лицензии вправе использовать донорскую кровь и наркотические средства для проведения анестезии, оформлять листы временной нетрудоспособности граждан. Закон позволяет филиалам иностранных медицинских организаций обратиться с заявлением о предоставлении лицензии.