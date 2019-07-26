Политолог считает справедливым отказ Мосизбиркома регистрировать Соболь

Юристу ФБК Любови Соболь окончательно отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Рассмотрев возражения соратницы блогера Алексея Навального в пятницу, 26 июля, комиссия оставила без удовлетворения жалобу Соболь об отказе в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Причина — недействительные подписи в ее поддержку и заграничная недвижимость, оформленная с ошибками.

Член Общественной палаты Москвы, политолог Павел Данилин усомнился в том, что юрист действительно претендовала на мандат депутата столичного парламента, затевая предвыборную кампанию. По мнению собеседника «ПС», на выборы в МГД Соболь шла за ажиотажем вокруг своей персоны.

«Для нее было совершенно не важно, будет ли она баллотироваться или нет. — уверен Данилин.— Для нее было важно словить хайп. Давление на власть, которое оказывают ее сторонники, требуя всех зарегистрировать, в том числе и тех, кто нарисовал подписи на фабриках фальсификаторов, использовал мертвые души, базы данных, это составная часть их борьбы. Они пытаются вынести государство из рамок правового поля и требуют к себе приоритетного, премиального, благоприятного отношения».

Выказывая благоприятное отношение к госпоже Соболь, комиссия ранее зачла 250 подписей с незначительными исправлениями в поддержку ее выдвижения, однако количество сомнительных автографов в итоге превысило допустимый порог в 10% на 4,67%. В частности, оказалось, что 25 подписей — это повтор, еще в 44-х случаях ошиблись при заполнении сборщики.

«У нас есть все основания для отказа», — заявили на заседании МГИК.

Помимо фальсификаций в подписных листах Соболь, эксперты обнаружили «мертвые души», а полиция Москвы в Пресненском районе задержала нескольких человек по подозрению в подделке автографов. Трое мужчин не стали объяснять, чем занимаются в чужой квартире, ограничившись лишь термином «работа». Однако на кадрах заметны бланки, графики и агитки Соболь.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствование работе избиркома и организации выборов. Повестки на допрос получили ряд незарегистрированных кандидатов, которые устраивали несанкционированные митинги у здания столичной мэрии и МГИК. В том числе, юрист ФБК.