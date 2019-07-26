Соболь окончательно отказано в регистрации кандидатом МГД из-за липовых подписей

Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) окончательно решила отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь. Повторное заседание состоялось в пятницу, 26 июля.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрела апелляцию Соболь на отказ в регистрации и рекомендовала МГИК не менять решение. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что Соболь отказали, так как той не хватило достоверных подписей для регистрации. 712 подписей в поддержку юриста оказались бракованными. Кроме того, документы о заграничном имуществе несостоявшегося кандидата были оформлены с ошибкой.

Мосгоризбирком 18 июля огласил результаты регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 регистрацию не прошли. В четверг скандальная блогерша пыталась сорвать заседание Мосгоризбиркома, а после оккупировала местный туалет. Напуганные сотрудники вызвали полицию успокоить неадекватную гостью. Прибывшие стражи порядка задержали бузотерку.

Ранее в ходе предвыборной кампании правоохранители нашли в одной из московских квартир фабрику по подделке подписей в пользу Соболь. Кроме того, в подписных листах нашли имена умерших людей.