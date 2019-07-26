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18:52   26 Июля 2019
Весь мир

Золото подорожало в ожидании заседания ФРС США

Золото подорожало в ожидании заседания ФРС США

Стоимость золота незначительно растет вечером в пятницу, 26 июля, в преддверии заседания Федеральной резервной системы США по монетарной политике. Торги также поддерживает обнародованная статистическая информация по американскому ВВП, которая усилила ожидания инвесторов касательно снижения базовой ставки ФРС.

По состоянию на 18​​​:25 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,15 доллара или на 0,29 процента — до 1418,85 доллара за тройскую унцию. Участники торгов ждут заседание ФРС США по денежно-кредитной политике, которое состоится 30-31 июля.

Аналитики Commerzbank считают, что рынок сфокусировал внимание на предстоящем заседании. По их словам, если глава ФРС США укажет, что цикла снижения ставок не избежать, тогда доллар, скорее всего, обесценится.

«Что, в свою очередь, принесет пользу золоту», — добавили они. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #весь мир #золото #фрс сша

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