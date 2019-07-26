Уклонистов от военной службы поищут на акции в Москве 27 июля

Представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу, 26 июля, напомнил, что акция — несанкционированная. Столичные власти планируют искать на несанкционированной акции, которая состоится в субботу, 27 июля, мужчин, которые уклоняются от военной службы.

По его словам, проанализировали проведенные массовые публичные акции, которые прошли в Москве в последнее время, и выяснили, что среди участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим 27 июля к зданию столичного правительства прибудут специальные группы.

«Чтобы выявить указанных граждан с целью последующего призыва», — добавили в департаменте.

Также в департаменте не только призвали москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции, но и напомнили об ответственности, которую понесут как организаторы, так и участники.