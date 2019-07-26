США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан»

Американский спецпосланник по САР Джеймс Джеффри объяснил, почему США не помогают продовольствием и медикаментами беженцам из лагеря «Эр-Рукбан». Лагерь расположен в 20 километрах от военной базы «Ат-Танф», которую США незаконно разместили в Сирии.

Как заявил Джеффри на форуме по безопасности в Аспене, Америка не может кормить беженцев в «Эр-Рукбане» из политических соображений.

По его словам, если Штаты будут помогать беженцам, это будет выглядеть так, будто США хотят там остаться навсегда, а для них могут быть другие варианты, например, на северо-востоке или северо-западе страны.

Вероятно, американский спецпосланник считает, что такого аргумента достаточно.

Американские солдаты просто смотрят на то, как сирийцы умирают от голода и болезней, в то время как их охраняют сытые боевики таких группировок как «Джейш Магавир ат-Таура», пишет ФАН.

В лагере «Эр-Рукбан», который находится на границе Иордании, настал тяжелый гуманитарный кризис из-за отсутствия продовольствия и антисанитарии.

В начале июля в ООН подтвердили, что уже более 17 тысяч человек вышли из лагеря, после того как в марте Сирия при поддержке российских специалистов открыла гуманитарные коридоры на границе американской «зоны деконфликтации». Около 26 тысяч человек остаются в лагере.

Джеффри также отметил, что США не помогают беженцам в лагере, потому как «Москва обязательно использует это в качестве доказательства того, что США осуществляют долговременную и незаконную оккупацию части Сирии».

Впрочем, отмечает СМИ, благополучие сирийцев никогда и волновало Вашингтон - там заботятся только о своих политических интересах.

Сейчас гуманитарное значение лагеря «Эр-Рукбан» сокращается, отмечает военный эксперт и глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин, поэтому Штаты теряют поводы держать базу в «Ат-Танфе».

Ранее глава США Дональд Трамп распоряжался вывести войска из «Ат-Танфа» еще в начале года, но этого не произошло, в Вашингтоне продолжается политическая игра, отмечает эксперт.

США стараются добиться того, чтобы Россия и Сирия дали дойти до лагеря гуманитарным конвоям ООН, чтобы боевики «Новой сирийской армии» получили ресурсы, которые позволят не допустить бунта в «Эр-Рукбане».

США так выгоднее, ведь когда Россия завозит гуманитарную помощь, она предназначается простым людям. Если «Эр-Рукбан» перейдет на гумпомощь от РФ и Сирии, контролировать лагерь станет значительно сложнее, отметил эксперт.