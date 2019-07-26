Беглов жестко накажет подрядчиков, сорвавших сроки госзаказа

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что с подрядчиками, сорвавшими сроки выполнения госзаказов, разорвут контракты и включат в «черный список» застройщиков — строители поддержали решение главы города.

Из-за сорванной реконструкции гимназии № 406 в Пушкине и поликлиники для взрослых в Красном Селе врио губернатора принял решение жестко действовать в отношении недобросовестных подрядчиков, с которыми у города заключены контракты.

«Мы решили принять меры, а именно разорвать контракты. Потому что терпеть и слушать все эти обещания уже невозможно. Обязательно предъявим штрафные санкции к подрядным организациям и включим их в «черный список» застройщиков, чтобы больше они не получали госзаказов», — сказал Александр Беглов.

Часто небольшой застройщик побеждает в конкурсе на госзаказ из-за низкой цены, а потом безуспешно пытается «продать» его другим застройщикам за меньшие деньги. «Это происходит если не на каждом втором, то на каждом пятом объекте, когда подрядчик не успевает вовремя его сдать, срывает сроки или даже не может выполнить контракт, потому что не имеет достаточного опыта, сил и средств», — пояснил генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов в интервью Федеральному агентству новостей.

Поэтому Белоусов уверен, что решение, принятое Бегловым в отношении недобросовестных застройщиков — прогрессивно для сложившейся в городе ситуации.