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18:18   26 Июля 2019
Россия

Путин наделил СКР правом судебной экспертизы

Путин наделил СКР правом судебной экспертизы

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 26 июля, подписал федеральный закон, который наделит Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Согласно документу, теперь СКР вправе проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистическую, молекулярно-генетическую и психофизиологическую с использованием полиграфа, а также почерковедческую, дактилоскопическую и другие.

Сейчас в системе Следственного комитета нет единого судебно-экспертного учреждения (появится не позднее 1 января 2022 года), поэтому штатным экспертным подразделениям разрешили проводить экспертизы для ведомства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #скр #общество

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