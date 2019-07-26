Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании Мосгоризбиркома

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в пятницу, 26 июля, сообщил, что заседание перенесли в маленький зал, поскольку днем ранее Любовь Соболь и иностранные журналисты нарушили работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение в обычном зале заседаний. По его словам, техники не успели восстановить аппаратуру.

В четверг, 25 июля, Соболь пыталась оспорить отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал. Однако Соболь не успокоилась, и закрылась в туалете. Охрана вызвала полицию. В результате мужчины вынесли из здания Мосгоризбиркома диван, на котором сидела Соболь.