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17:59   26 Июля 2019
Россия

Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании Мосгоризбиркома

Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании Мосгоризбиркома

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в пятницу, 26 июля, сообщил, что заседание перенесли в маленький зал, поскольку днем ранее Любовь Соболь и иностранные журналисты нарушили работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение в обычном зале заседаний. По его словам, техники не успели восстановить аппаратуру. 

В четверг, 25 июля, Соболь пыталась оспорить отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал. Однако Соболь не успокоилась, и закрылась в туалете. Охрана вызвала полицию. В результате мужчины вынесли из здания Мосгоризбиркома диван, на котором сидела Соболь.

«Все вы были свидетелями вчерашнего происшествия. Что они там делали — неизвестно. Поэтому в тесноте, но, надеюсь, все уместились», — резюмировал Горбунов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #мосгордума #мосгоризбирком

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