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17:40   26 Июля 2019
Россия

РФ обеспокоили планы США вывести оружие в космос

РФ обеспокоили планы США вывести оружие в космос

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 26 июля, в ходе заседания глав МИД стран БРИКС​​​ заявил, что Москву обеспокоили планы Вашингтона вывести оружие в космос. По его словам, действия американской стороны могут привести к новому витку глобальной гонки вооружений.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение», — сказал Лавров.

Международной безопасности также угрожают другие факторы, продолжил министр. Страны наращивают военные бюджеты, чем ломают формировавшуюся десятилетиями архитектуру поддержания стратегической стабильности.

«Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ. РФ предложила продлить договор, но США так и не ответили», — резюмировал Лавров. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #лавров #общество #брикс

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