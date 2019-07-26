РФ обеспокоили планы США вывести оружие в космос

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 26 июля, в ходе заседания глав МИД стран БРИКС​​​ заявил, что Москву обеспокоили планы Вашингтона вывести оружие в космос. По его словам, действия американской стороны могут привести к новому витку глобальной гонки вооружений.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение», — сказал Лавров.

Международной безопасности также угрожают другие факторы, продолжил министр. Страны наращивают военные бюджеты, чем ломают формировавшуюся десятилетиями архитектуру поддержания стратегической стабильности.