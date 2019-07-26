Юрист высмеял туалетные похождения Соболь в Мосизбиркоме

Юрист Антон Сорвачев назвал недавний скандал с участием экс-кандидатки на выборы в МГД Любови Соболь «очень смешной ситуацией» и заключил, что протестное движение Навального «яйца выеденного не стоит». Об этом юрист сообщил в интервью ресурсу iReactor.

В пятницу, 26 июля, Соболь отправилась на допрос в Главное следственное управление московского СК РФ — она проходит свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. 16 июля МГИК отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборы в московскую думу из-за бракованных подписей, поданных за ее выдвижение, а 25 июля комиссия не удовлетворила ее апелляцию.

В попытках надавить на избирком экс-кандидатка объявила голодовку и отказалась покидать Мосгоризбирком, требуя личной встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Соболь просидела в здании МГИК до ночи и даже пряталась в туалете от охранников, пока ее не выставили — сотрудники вынесли на улицу диван вместе с расположившейся на нем несостоявшейся кандидаткой.

«Ситуация очень смешная, как и весь протест Навального, Соболь и всей его шайки-лейки. Я бы на месте начальника избиркома заколотил двери туалета гвоздями, оставил ее там, а людей в другой туалет пускал бы», — заявил юрист Сорвачев.

Эксперт предположил, что попытки Соболь устроить скандал связаны с тем, что девушка находится в неадекватном состоянии.

«Могу предложить в следующий раз оставить ее в этом туалете, помочь ей забаррикадироваться и открыть ее через пару дней, когда она в сознание придет», — заключил он.

Напомним, ранее в числе подписавшихся за Соболь москвичей нашли автографы «мертвых душ» и несуществующих граждан — процент брака от общего числа собранных подписей составил около 15%. Во время предвыборной компании экс-координатор штаба кандидатки рассказывал о токсичной атмосфере, в которой приходится работать волонтерам Соболь: молодой человек пожаловался на постоянные подозрения от начальства и доносы коллег.