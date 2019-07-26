Путин разрешил партиям не отчитываться о кандидатах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволят политическим партиям не сообщать избиркомам раз в три года число своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Документ появился на интернет-портале правовой информации в пятницу, 26 июля. Ранее по закону политические силы были обязаны регулярно направлять в ЦИК или в региональные избиркомы данные о количестве зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности. а также информацию о зарегистрированных избиркомами списках кандидатов.

Сейчас партии будут делиться сведениями об участии политической партии в выборах по запросу федерального уполномоченного органа Центроизбиркома на основе данных, которые есть в ГАС «Выборы».