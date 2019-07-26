Журналисты ФАН поговорили с москвичами, чьи подписи были подделаны сторонниками Навального

Федеральное агентство новостей представило неопровержимые доказательства фальсификации подписных листов кандидатов в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. За сознательно допущенные ими нарушения предусмотрена уголовная ответственность по двум статьям УК РФ.

Статья за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий предполагает четыре года лишения свободы. По статье за фальсификацию избирательных документов оппозиционерам тоже до 4 лет тюрьмы, пишет ФАН.

Изготовление фальшивых подписей за юриста ФБК Любовь Соболь происходило в одном из домов в Пресненском районе, где рисовальщики бесперебойно заполняли подписные листы. Этот цех был обнаружен полицией. Однако основную массу поддельных подписей изготавливали в главном офисе Навального — на пятом этаже Бизнес Центра «Мега Плаза».

Журналисты ФАН раскрыли еще одну схему по незаконному сбору подписей избирателей, которую применяли Гудков, Яшин, Соболь и прочие сторонники блогера Алексея Навального. На открытых интернет-ресурсах москвичам предлагали продать свои подписи за 500 рублей, что является подкупом избирателей.

ФАН устроил эксперимент, получив подписные листы Любови Соболь от волонтеров, которые пытались собирать настоящие подписи. Корреспонденты ФАН обзвонили десятки человек и выяснили, что те даже не в курсе, что поставили подпись за кандидата в Мосгордуму по фамилии Соболь.

Как напомнил писатель и общественник Николай Стариков, сам Навальный имеет два условных срока и Соболь вслед за ним решила, что для нее тоже закон не писан.

В соответствии с российским законодательством, за подделку подписей избирателей предусматривается уголовная и административная ответственность, отметил писатель. Каждому эпизоду «деятельности» Соболь должны дать юридическую правовую оценку.

«Если есть доказательства, значит, закон должен применяться. И какая разница, какая фамилия у этого человека?», — подчеркнул Стариков.

Также СМИ отмечает, что каждый из так называемых независимых кандидатов повторно ходит по адресам и пытается подкупить тех, за кого они уже нарисовали подписи. Помимо этого, ранее юрист Илья Ремесло в ходе спецрасследования установил, что в подписных листах Соболь были обнаружены автографы умерших горожан, за что кандидатке тоже грозит до четырех лет лишения свободы.

ФАН просит правоохранительные органы изучить нарушение российских законов этими кандидатами.