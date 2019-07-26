Эрдоган пригрозил не закупать Boeing в случае введения санкции со стороны США

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в пятницу, 26 июля, заявил, что Анкара не закупит американские самолетов Boeing, если Вашингтон введет санкции против страны в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турция закупила «Триумф», чем спровоцировала скандал.

США потребовали, чтобы Анкара отказалась от сделки с Москвой и купила американские комплексы Patriot​​​. Также в Вашингтоне подчеркнули, если Турция не пойдет на уступки, тогда США не только введут санкции против страны, но и отменят продажу Анкаре новейших истребителей F-35.

В ответ Тайип Эрдоган напомнил Вашингтону, что Анкара покупает самолеты нового поколения американской компании Boeing. По его словам, Турция — хороший клиент.

«Если случится так, что США введут санкции, нам придется подумать об этом», — резюмировал президент.