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16:52   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Зеленский и Волкер надеются на мир в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером в пятницу, 26 июля. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, говорится на сайте президента.

Зеленский и Волкер обсудили разведение сил и средств вокруг Станицы Луганской. Они также выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в регионе будет всеобъемлющим и постоянным.

Ранее стало известно, что трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала новое бессрочное перемирие, которое вступило в силу в ночь на 22 июля. До этого стороны конфликта заключили договоренность о разведении сил и средств на трех новых участках в регионе.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #волкер #зеленский

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