Huawei обнародовала первый коммерческий смартфон 5G

Китайская корпорация Huawei в пятницу, 26 июля, представила первый коммерческий смартфон Mate 20X 5G. Телефон оснастили 7,2-дюймовым OLED-экраном, тремя камерами, основная из которых 40-мегапиксельная. Самртфон поддерживает как сеть 5G, так и 4G.

Представители Huawei заявили, что у телефона самая высокая в мире скорость исходящего соединения 5G. Стартовая цена Mate 20X 5G с экраном FHD+OLED7,2 дюйма c поддержкой HDR — 6199 юаней (почти 57 тысяч рублей). Предзаказ уже стартовал, а официальные продажи начнутся с 16 августа.

