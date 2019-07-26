Пассажирский теплоход и сухогруз столкнулись в Подмосковье
Сотрудники МВД России на водном транспорте занялись установлением обстоятельств столкновения двух теплоходов на канале имени Москвы.
Столкновение произошло около 7:40 утра на 99-м километре канала имени Москвы. Круизный теплоход «Нижний Новгород», столкнулся с сухогрузом «Новокуйбышевск» при попытке разойтись. В инциденте никто не пострадал.
У одного судна помялся левый борт и ограждения, другой потерял несколько букв из названия.
После проверки Ространснадзора теплоходам разрешат продолжить движение.
Теплоход «Нижний Новгород» протаранил «Новокуйбышевск» в Подмосковьеhttps://t.co/9LObjq3NGc pic.twitter.com/wazvXCMFF4— Открытый Нижний (@opennov) July 26, 2019
В середине июля сообщалось, что пассажирский теплоход столкнулся с прогулочной яхтой на Волге в Ярославской области.