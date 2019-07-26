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17:11   26 Июля 2019
Весь мир

Террористы на юго-западе Сирии пересекают границу в зоне военной базы США

Террористы на юго-западе Сирии пересекают границу в зоне военной базы США

Террористы, силы которых сконцентрированы на южной границе Сирии, могут использовать зону деконфликтации вокруг военной базы США «Ат-Танф» для перевалки оружия и боевиков. Об этом главред агентства «Кассад» Борис Рожин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей спустя год после крупного теракта — нападения террористов-смертников на друзские деревни в восточных районах провинции Эс-Сувейда.

«Ат-Танф» является одним из важных каналов проникновения боевиков на территорию Сирии — через Иорданию, — они попадают туда и уже могут связаться с боевиками ИГИЛ, которые действуют в Эс-Сувейде, на что неоднократно указывали сирийские источники», — сообщил Рожин.

Террористы на юго-западе Сирии пересекают границу в зоне военной базы США

Эксперт отмечает, что правительству Сирии, Ирака и Иордании пока не удается полностью контролировать ситуацию с передвижениями террористических групп в районе американской базы — боевики могут замаскироваться под «умеренную оппозицию» и пройти коридор в «Ат-Танфе».

«Плюс сохраняется коридор в «Ат-Танфе» — неподконтрольная сирийскому правительству автодорога, используемая для перевалки оружия и боевиков, которые могут либо мимикрировать под «умеренную оппозицию» или взаимодействовать с боевиками, которые осуществляют нападения на укрепленные пункты и нефтегазовую инфраструктуру внутри страны», — объяснил Рожин.

Террористы на юго-западе Сирии пересекают границу в зоне военной базы США

Одной из причин сохранения нестабильной ситуации в юге Сирии политолог считает договоренности о режиме перемирия: предполагается, что «легализовавшиеся» боевики «умеренных сил» откажутся от планов свержения сирийской государственности, но на деле они не собираются корректировать свои противоречия с руководством страны, пособничая радикальным исламистам.

Террористы на юго-западе Сирии пересекают границу в зоне военной базы США

Рожин предполагает, что контртеррористические мероприятия в регионе проведут по чеченскому «образцу».

«Там все еще требуется от сирийской контрразведки серьезная работа по фильтрации легализовавшихся боевиков и борьбе со «спящими ячейками» в Даръа, Эль-Кунейтре и на западе Эс-Сувейды. Оценочно там может быть еще до 300—400 боевиков, находящихся на нелегальном положении в составе ячеек или прячущихся в труднодоступной местности и осуществляющих отдельные атаки. Требуется время на зачистку всей этой нечисти — быстро ликвидировать это не получится», — уверен политолог.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ. 

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Автор: Тимофей Булочкин
#терроризм #сирия #политика #новости #весь мир #ат-танф

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