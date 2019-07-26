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16:27   26 Июля 2019
Весь мир

Извержение вулкана Тангкубан-Прау зафиксировали на острове Ява в Индонезии

Извержение вулкана Тангкубан-Прау зафиксировали на острове Ява в Индонезии

Представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) в пятницу, 26 июля, сообщил, что на индонезийском острове Ява зафиксировали извержение вулкана Тангкубан-Прау. Кратер вулкана — популярный туристический объект в Индонезии.

Тангкубан-Прау расположен в центральной части Явы, в 32 километрах к северу от города Бандунг. Туристы и местные жители заезжают на вершину вулкана по специально построенной дороге. Люди публикуют видео извержения в социальных сетях. 

Глава PVMBG добавил, что вулканический пепел поднялся на 200 метров над кратером. Сейчас облако пепла движется в южном и северо-восточном направлениях. По его словам, извержение длилось около пяти минут и 30 секунд. Индонезийские власти предупредили туристов об опасности приближения к кратеру в связи с увеличением вулканической активности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #общество #вулкан #индонезия #ява

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