Извержение вулкана Тангкубан-Прау зафиксировали на острове Ява в Индонезии

Представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) в пятницу, 26 июля, сообщил, что на индонезийском острове Ява зафиксировали извержение вулкана Тангкубан-Прау. Кратер вулкана — популярный туристический объект в Индонезии.

Тангкубан-Прау расположен в центральной части Явы, в 32 километрах к северу от города Бандунг. Туристы и местные жители заезжают на вершину вулкана по специально построенной дороге. Люди публикуют видео извержения в социальных сетях.

Глава PVMBG добавил, что вулканический пепел поднялся на 200 метров над кратером. Сейчас облако пепла движется в южном и северо-восточном направлениях. По его словам, извержение длилось около пяти минут и 30 секунд. Индонезийские власти предупредили туристов об опасности приближения к кратеру в связи с увеличением вулканической активности.