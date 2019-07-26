Пропавших россиянок ищут в лесу на востоке Мюнхена около 150 полицейских

Полиция Германии продолжает искатть двух пропавших две недели назад россиянок. Правоохранители прочесывают лесной массив на востоке Мюнхена. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ТАСС.

По словам представителя полиции, в поисковой операции участвуют 150 полицейских и добровольцы. Россиянок ищут и с вертолета. У следствия до сих пор нет свидетельств того, что пропавшие могут быть живы.

Поиски осложняются аномально жарой по всей территории Германии.

Напомним 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна покинули квартиру 13 июля примерно в 14.00 (15.00 мск). Они собирались пройтись по магазинам, но больше не выходили на связь с близкими. Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее по подозрению в убийстве был задержан муж пропавшей женщины Роман Х. По данным таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в консульстве РФ.