Иранский корабль затонул у берегов Азербайджана

Иранский грузовой корабль, потерпевший аварию рядом с портом в азербайджанской Ленкорани, ушел под воду. Об этом проинформировали в Госпогранслужбе Азербайджана.

Иранский грузовой корабль «Шабахенг» послал сигнал тревоги, оповещающий об аварии, ранее в пятницу. К нему были направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. Все девять членов экипажа были спасены.

Известно, что иранский сухогруз столкнулся с угрозой затопления в 15 милях от порта.