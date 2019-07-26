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16:08   26 Июля 2019
Весь мир

Иранский корабль затонул у берегов Азербайджана

Иранский корабль затонул у берегов Азербайджана

Иранский грузовой корабль, потерпевший аварию рядом с портом в азербайджанской Ленкорани, ушел под воду. Об этом проинформировали в Госпогранслужбе Азербайджана.

Иранский грузовой корабль «Шабахенг» послал сигнал тревоги, оповещающий об аварии, ранее в пятницу. К нему были направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. Все девять членов экипажа были спасены.

Известно, что иранский сухогруз столкнулся с угрозой затопления в 15 милях от порта.

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Автор: Ольга Шпакова
#иран #происшествия #азербайджан #грузовой корабль

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