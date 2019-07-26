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16:14   26 Июля 2019
Россия

Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос

Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили социологам 73% опрошенных, еще 23,8% не доверяют президенту. По спонтанному рейтингу доверия российским политикам показатель Путина составил 31%, на втором и третьем местах — министр обороны Сергей Шойгу с 13,7% и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос

Положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ и Правительства  — 38,3% и 41,8% опрошенных, сообщает ВЦИОМ на своем официальном сайте. Доверяют премьеру Дмитрию Медведеву 38,1% россиян, 35,5% предпочитают верить лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, а главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2% опрошенных.

Майские результаты исследований ВЦИОМ свидетельствовали о росте рейтинга президента РФ на четыре пункта за 5 месяцев: в январе деятельность российского президента одобряли 62% респондентов, к концу мая одобрение возросло до 66%.

Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос

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Автор: Тимофей Булочкин
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