Футболисту Тарасову закрыли выезд из РФ из-за долга по алиментам

Экс-полузащитник сборной РФ и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов экс-супруге. Об этом сообщил адвокат спортсмена Сергей Жорин в пятницу, 26 июля.

Приставы арестовали все счета Тарасова, новый автомобиль, а также запретили ему выезд за границу. Спортсмен уже долгое время не может погасить долг по алиментам перед бывшей супругой. По данным адвоката, долг игрока перед бывшей женой — девять миллионов

Суд длится уже больше года, но такое решение судебные приставы приняли только сейчас. Первая супруга Тарасова родила ему в 2009 году, брак распался через два года.