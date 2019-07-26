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16:10   26 Июля 2019
Россия

Футболисту Тарасову закрыли выезд из РФ из-за долга по алиментам

Футболисту Тарасову закрыли выезд из РФ из-за долга по алиментам

Экс-полузащитник сборной РФ и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов экс-супруге. Об этом сообщил адвокат спортсмена Сергей Жорин в пятницу, 26 июля.

Приставы арестовали все счета Тарасова, новый автомобиль, а также запретили ему выезд за границу. Спортсмен уже долгое время не может погасить долг по алиментам перед бывшей супругой. По данным адвоката, долг игрока перед бывшей женой — девять миллионов

Суд длится уже больше года, но такое решение судебные приставы приняли только сейчас. Первая супруга Тарасова родила ему в 2009 году, брак распался через два года.

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Автор: Арсений Аскольский
#долг #тарасов #алименты

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