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16:06   26 Июля 2019
Россия

Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и проблематику СВПД

Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и проблематику СВПД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу, 26 июля, встретился с австрийским послом в Москве Йоханнесом Айгнером. По информации российского внешнеполитического ведомства, Рябков и Айгнер обсудили контроль над вооружениями и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Затронули некоторые другие вопросы текущей международной повестки дня», — резюмировали в МИД РФ. 

Диалог Москвы и Вены охладились. В частности, в четверг, 25 июля, австрийское Федеральное министерство внутренних дел объявило в розыск россиянина Игоря Зайцева. Мужчину заподозрили в тайной деятельности в пользу российского главного разведывательного управления.

Власти Австрии считают, что 65-летний россиянин — офицер ГРУ, который «вел» местных агентов. Зайцева заподозрили в вербовке отставного австрийского полковника. Якобы он склонил его к выдаче государственной и военной тайн.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #австрия #мид рф #общество

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