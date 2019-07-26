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15:59   26 Июля 2019
Весь мир

Япония сообщила о нарушении территориальных вод двумя китайскими судами

Япония сообщила о нарушении территориальных вод двумя китайскими судами

Китайские корабли дважды вошли в территориальные воды Японии в районе северо-восточной префектуры Аомори. Об этом заявила японская береговая охрана.

Первое нарушение произошло примерно в 2.40 по местному времени (20.40 мск) в районе мыса Таппи в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо. Во время инцидента сотрудники береговой охраны Японии попытались предупредить по радиосвязи китайское судно о том, что оно нарушило границы территориальных вод, после чего судно покинуло территорию.

Через 3,5 часа китайские корабли снова вошли в территориальные воды Японии и оставались там около полутора часов.

Как правило, суда КНР заходят в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, являющиеся предметом спора двух стран. 

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #китай #японское море

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