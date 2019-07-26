Рябцева считает, что оппозиция пожалела денег на выборы в Мосгордуму

Журналист Леся Рябцева связала появление «мертвых душ» в подписных листах независимых кандидатов в Московскую городскую думу с недостаточным финансированием их кампаний. По ее словам, Алексей Навальный в интервью «Эхо Москвы» заявлял, что на честный сбор подписей необходимо потратить не меньше миллиона рублей.

Однако большинство независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму потратили всего лишь несколько тысяч рублей, следует из данных с сайта Мосгоризбиркома. Рябцева отметила, что кандидаты Дмитрий Гудков и Илья Яшин потратили на сбор подписей по 500 тысяч рублей, а Иван Жданов потратил менее 200 тысяч рублей.

«Ну, камон, господа, нельзя же так палиться, особенно когда начальник четко сказал – минимум лям», — написала журналистка в мессенджере Telegram.

Мосгоризбирком зарегистрировал на предстоящие выборы в Мосгордуму 233 кандидата, но отказал 57-и из-за нарушений и превышения допустимого процента брака в подписных листах.