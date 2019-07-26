Соболь отказалась отвечать на вопрос следователя о спонсорах выдвижения в Мосгордуму

Незарегистрированная кандидатка на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя при допросе, сославшись на 51 статью Конституции — право не свидетельствовать против себя. Она решила не разглашать источник финансирования ее избирательной кампании.

Адвокат Иван Сустин заявил ТАСС, что соратница Алексея Навального проходит в деле о воспрепятствовании работе избирательной комиссии в статусе свидетеля — ранее сообщалось, что девушке грозит возбуждение уголовного дела после ее поведения в здании МГИК. Экс-кандидатка устроила голодовку из-за решения комиссии отказать Соболь в регистрации кандидатом — причиной стало обнаружение экспертами-графологами бракованных подписей в числе поданных за ее выдвижение.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу охранникам Мосгоризбиркома пришлось выносить из здания ведомства Соболь вместе с диваном, на котором она сидела. От охраны бывший кандидат пряталась в туалете, а также давала интервью либеральным СМИ, крича журналистам через окно.